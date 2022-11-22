Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard: 'Oyuncularımın hepsiyle dalga geçtim'

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, 2022 Katar Dünya Kupası'nda aldıkları Arjantin galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Renard, "Çok kötü bir ilk yarı oynadık aslında. İkinci yarıda enerjimiz iyiydi. İlk yarıda o kadar kötü oynamak oyuncularımı da ateşlemiş olmalı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2022 Salı, 20:04
Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard: 'Oyuncularımın hepsiyle dalga geçtim'
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Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, Arjantin'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Renard, "Bu galibiyet, Dünya Kupası ve Suudi Arabistan tarihine geçecek. Çok büyük bir gün! Bazen futbolda böyle mucizeler olur. Çok nadirdir. Bunun gerçekleşmesi için tüm gezegenlerin doğru açıda olması lazımdı. Bu maçı 10 kere oynasak, belki 1 kere kazanabilirdik. O da bugüne denk geldi" ifadelerini kullandı.

"DEVRE ARASINDA OYUNCULARIMLA DALGA GEÇTİM"

Tecrübeli teknik direktör, "Çok kötü bir ilk yarı oynadık aslında. İkinci yarıda enerjimiz iyiydi. İlk yarıda o kadar kötü oynamak oyuncularımı da ateşlemiş olmalı. Hala iki zorlu maçımız var ve bu galibiyete rağmen gruptan çıkmak kolay değil. Bu galibiyetimiz tarihe geçti ama hemen yarın ikinci maçımız için odaklanmalıyız" dedi.

Suudi Arabistan'ın hocası, "Devre arası konuşmamda oyuncularımın hepsiyle dalga geçtim. Yaptıkları şeyin futbol olmadığını ama sağlıklı yaşam için iyi koştukları türünden şeyler söyledim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


Dünya Kupası Suudi Arabistan Herve Renard Arjantin

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