Suudi Arabistan'da Fatih Terim fırtınası: Soyunma odasındaki konuşması dikkat çekti!

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Fahya'yı 2-1 mağlup eden Al Shabab'ta Teknik Direktör Fatih Terim'in soyunma odasındaki konuşması gündem oldu.

Suudi Arabistan'da Fatih Terim fırtınası: Soyunma odasındaki konuşması dikkat çekti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 13:35

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Shabab, Al Fahya'yı 2-1 mağlup etti. Al Shabab'ın başında ilk resmi maçından galibiyetle ayrılan Al Shabab'da karşılaşma öncesi soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.

Fatih Terim'in karşılaşma öncesinde yaptığı coşkulu konuşma sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'TOPUN KONTROLÜ OYUNUN KONTROLÜ'

Videoda futbolculara direktif veren Fatih Terim, "Topun kontrolü oyunun kontrolü" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in, "Bugün başlayalım mı buradan? Hadi!" diyerek futbolcularını motive ettiği görüldü.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Suudi Arabistan Kral Kupası

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