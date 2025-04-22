Suudi Arabistan'da Fatih Terim'e övgü: 'Türk efsanesi Al Shabab'ı nasıl harekete geçirdi?'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:58

Güncelleme: 22.04.2025 - 11:58

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 29. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e konuk oldu.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken Al Shabab puanını 51'e yükseltti ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Ligde 2. sırada yer alan Al Hilal ise puanını 62 yaptı. Lider Al Ittihad, Al Ettifaq'ı konuk edeceği maçı kazanması durumunda bitime 5 hafta kala Al Hilal ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaracak.

Al Shabab maçın 7. dakikasında Podence ile öne geçti. Al Hilal, Milikovic-Savic'in 31. dakikada attığı golle devreye 1-1 berabere girdi. Ev sahibi ekip, ikinci yarının hemen başında Al Dawsari ile 2-1 öne geçti. Al Shabab, Al Shwirekh'in 68. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Al Shabab, 71'de Hamdallah ile galibiyet golünü bulsa da VAR incelemesinin ardından gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Kritik maç 2-2 sona erdi.

Al Hilal puanını 62 yaptı ve zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Al Shabab ise puanını 51 yaptı ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Al Hilal'in rakibi Al Ittihad, Al Ettifaq'ı konuk edecek. Al Ittihad maçı kazanırsa ligin bitimine 5 hafta kala puan farkını 6'ya çıkaracak.

NTV Spor'da yer alan habere göre; karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim hakem yönetimine tepki gösterdi. Terim açıklamasında kararlarına saygı duyduğunu ancak hakemin performansının Al Shabab maçında her zaman olduğu gibi kötü olduğunu belirtti.

Al Hilal'in ilk golünün, takımına verilmesi gereken bir korner atışından sonra geldiğine dikkat çekti. Maç boyunca oyuncularının yaptıklarından gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

TAKIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Suudi Pro Ligi'nin resmi internet sitesi "Terim'in dönüşümü: Türk efsanesi Al Shabab'ı nasıl harekete geçirdi?" başlığıyla hazırladığı analizde başarılı hocanın takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.

"HAMDALLAH'TAN EN İYİYİ ÇIKARDI"

"Elbette ilk olarak Faslı forvet Abderrazak Hamdallah'tan en iyiyi çıkarmak. Sakatlık nedeniyle sezonun başlangıcını kaçıran Hamdallah, devre arasından sonra ligin en tehlikeli forvetlerinden biri olarak yükselişe geçti ve Terim döneminde 14 maçtan 14 gol attı."

"GUANCA'DAN EN İYİ VERİMİ ALDI"

"Fatih Terim, Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Guanca'dan da en iyi verimi alabildi. 32 yaşındaki oyuncu, Al Shabab'da inişli çıkışlı bir dönem geçirdi ve birçok kez kiralık gönderildi. Ancak, en iyi formunu Terim'de buldu ve bunun sonucunda hem şubat hem de mart aylarında "Ayın Oyuncusu" seçildi. Guanca'nın şubat ayının başından bu yana 6 gol ve 9 asisti bulunuyor."

"SEZONUN EN İYİ HÜCUM YAPAN İKİNCİ TAKIMI"

"Al Shabab, Terim döneminde 14 maçta 34 gol atarak, maç başına 2,42 gol oranıyla 2024-25 sezonunun en iyi hücum yapan takımlarından biri haline geldi. Aynı dönemde, yalnızca geçen sezonun şampiyonu Al Hilal (40), Terim'in Al Shabab'ından daha fazla gol attı. Pereira ile 13 maçta atılan 18 golle (maç başına 1,38 gol) karşılaştırıldığında, Al Shabab'ın genel olarak daha güçlü bir tehdit olduğu açık. Terim, takımını şu anda bulundukları yere taşıdı ve ligde ilk dörde girmenin eşiğinde."