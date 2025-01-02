Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler'e tepki!
Körfez Kupası Yarı Final maçında Umman, Suudi Arabistan'ı sürpriz bir sonuçla 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalarken, Suudi Arabistan cephesi Meler'in performansına tepki gösterdi.
Umman ile Suudi Arabistan, Körfez Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya geldi. Umman, Suudi Arabistan'ı 2 golle geçerek finale yükseldi.
Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalarken 34. dakikada Umman'da Al Mandhar Rabia Said Al Alawi, 90+10. dakikada ise Suudi Arabistan'da Abdulelah Hawsawi kırmızı kart gördü.
HERVE RENARD'DAN ELEŞTİRİ
Suudi Arabistan'da şok yenilgi sonrası teknik direktör Herve Renard, Halil Umut Meler'i eleştirdi.
Renard yaptığı açıklamada, Meler'in performansının ideal düzeyde olmadığını belirtti.
Suudi Arabistan'ı mağlup eden Umman, finalde Bahreyn ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Halil Umut Meler #Suudi Arabistan #Herve Renard
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