Verdiği kararlarla tepki çekmişti: Halil Umut Meler için dikkat çeken atama!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:33

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:33

Suudi Arabistan'da Al Hilal'in Al Shabab'ı 2-1 yendiği maçta görev alan hakem Halil Umut Meler, verdiği kararlarla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Büyük tepki çeken yönetimi sonrası Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro sert bir açıklamada bulunmuştu.

Navarro açıklamasında, "Maçta ciddi hata yapan hakem olursa onunla bir daha ilgilenmeyeceğiz. Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al-Hilal ile Al-Shabab arasındaki maçta sonuca etki eden hatalar oldu" ifadelerini kullanmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN MAÇINA ATANDI

Bu gelişme üzerine Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan'ın Umman ile oynayacağı karşılaşmaya dikkat çeken bir atama yapıldı.

TFF, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in maçta görev yapacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını yönetecek. Mücadele, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da Kuveyt'in Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadyumu'nda oynanacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenirken, müsabakanın dördüncü hakemi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal olacak.

IRAK - BAHREYN MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Halil Umut Meler, turnuvanın grup aşamasında Irak ile Bahreyn arasında oynanan karşılaşmayı da başarıyla yönetmişti.

Körfez Ulusları Kupası, bölgedeki en prestijli futbol organizasyonlarından biri olarak kabul edilmekte ve turnuvada Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından Dünya Kupası'na aday toplam 11 hakem ekibi görev yapmaktadır."