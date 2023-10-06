Suudi Arabistan'dan Türk hakeme görev!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada Halil Umut Meler'in Suudi Arabistan'da Al Okhdood-Al Hilal karşılaşmasını yöneteceği duyuruldu.

İHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:14
Suudi Arabistan'dan Türk hakeme görev!
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Pro Lig 9. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Al Okhdood ile Al Hilal müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Al Okhdood ile Al Hilal takımları arasında 7 Ekim 2023 Cumartesi günü oynanacak Pro Lig 9. hafta müsabakasını yönetecek. Suudi Arabistan’ın Najran şehrindeki Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Stadyumu’nda saat 18:00’de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak" denildi.


Halil Umut Meler Al Hilal hakem

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