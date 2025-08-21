Son 2 antrenmanda yer almamıştı... Barış Alper Yılmaz'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 16:38:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'da yeni sezona formda bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz, Instagram hesabından kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenerek 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İki maçta toplam 3 kez fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz, performansı ve formda görüntüsüyle dikkat çekmişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Spor kamuoyunda büyük beğeni toplayan ve birçok kulübün ilgisini üstüne çeken sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı "siyah ekran"la kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Image

İDMANDA YER ALMADI

Milli futbolcu hastalığı nedeniyle sarı kırmızılıların son 2 idmanında yer almadı.

