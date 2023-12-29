Suudilerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratına saygısızlık!
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tribünde bulunan taraftarlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahürat yaparken stat yönetiminden çirkin bir müdahale geldi.
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi skandal üstüne skandal yaşanıyor.
SUUDİLERDEN ATATÜRK'E SAYGISIZLIK
Suudi yetkililer Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermezken bu olay sonrası iki takım da maça çıkmayı reddetti.
Öte yandan statta bulunan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar yaşananlar sonrası "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahürat yaparken bu esnada stat hoparlöründen müzik sesi yükselince taraftarlar ıslıkla protesto etti.
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