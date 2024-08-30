Swiatek ve Sinner zorlanmadan turladı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Tek kadınlar 1 numaralı seribaşı Swiatek ve tek erkekler 1 numaralı seribaşı Sinner zorlanmadı.

AA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 08:59
Swiatek ve Sinner zorlanmadan turladı
Abone Ol google-news

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner zorlanmadan 3. tura çıktı.

New York'ta düzenlenen turnuvaya, 4. gün karşılaşmalarıyla devam edildi.

Kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, 1 saat 5 dakika süren müsabakada dünya 217 numarası Japon Ena Shibahara'yı 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Kadınlarda dünya 5 numarası İtalyan Jasmine Paolini, dünya 44 numarası Karolina Pliskova ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz başında ayak bileğinden sakatlanan Pliskova, karşılaşmaya devam edemeyince Paolini üçüncü tura çıkan taraf oldu. Müsabaka yalnızca 6 dakika sürdü.

Tek erkekler 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, ABD'li dünya 49 numarası Alex Michelsen karşısında 6-4, 6-0 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak üçüncü tura yükseldi.


iga swiatek haberleri jannik sinner haberleri ABD Açık haberleri tenis haberleri

İlgili Haberler

Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya bir adım uzakta!

Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya bir adım uzakta!
Ons Jabeur, ABD Açık'tan çekildi!

Ons Jabeur, ABD Açık'tan çekildi!
ABD Açık'ta 3 isimden erken veda!

ABD Açık'ta 3 isimden erken veda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler