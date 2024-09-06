Szymanski attı, Polonya 3 puanı kaptı!

Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Polonya, İskoçya'yı 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski karşılaşmanın ilk golünü attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:13
Szymanski attı, Polonya 3 puanı kaptı!
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Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Polonya, İskoçya ile karşı karşıya geldi. Hampden Park'da oynanan maçı Polonya son dakikada bulduğu penaltı golüyle 3-2 kazandı.

Polonya'ya galibiyeti getiren goller 8, 44(P) ve 90+7(P) dakikalarında sırasıyla Sebastian Szymanski, Robert Lewandowski ve Nicola Zalewski'den geldi. İskoçya'nın golleri ise 46 ve 76. dakikalarda Billy Gilmour ve MScott McTominay'dan geldi.

SZYMANSKI 82 DAKİKA SAHADA KALDI

Sebastian Szymanski maça 11'de başladı ve 82 dakika sahada kaldı. Piatek ise 72. dakikada kenara geldi.

İskoçya bir sonraki maçında Portekiz'le Polonya ise bir sonraki maçında Hirvatistan ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #polonya #İskoçya #Sebastian Szymanski

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