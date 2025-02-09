Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 18:23

Güncelleme: 09.02.2025 - 18:24

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 89. dakikada sarı kart gören Sebastian Szymanski, cezalı duruma düştü.

Polonyalı futbolcu, cezası nedeniyle ligin bir sonraki haftasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Szymanski, bu maçta takımdaki yerini alamayacak.