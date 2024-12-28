Szymanski'ye Almanya'dan sürpriz talip: İşte masadaki ilk rakam!
Bundesliga ekibi Freiburg'un, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için sarı lacivertli ekibe 15 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaştı. Sarı-lacivertli bazı futbolculara transfer teklifleri gelirken, bu isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu.
Geçtiğimiz sezon da Szymanski için teklifler alan Fenerbahçe, bunları geri çevirmişti.
FREIBURG'DAN 15 MİLYON EURO
Sabah'ın haberine göre ise Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalan son takım Freiburg oldu.
Bundesliga ekibinin Szymanski için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin ise yapacağı transferlere göre Szymanski'yle ilgili kararını vereceği haber detayında yer aldı.
Sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızı geçtiğimiz sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.
Bu sezon 26 maça çıkıp 1959 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Sebastian Szymanski 2 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.
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