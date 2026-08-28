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Tahkim Kurulu'ndan Mahmut Uslu kararı

Tahkim Kurulu'ndan Mahmut Uslu kararı

28.08.2026 20:17:00
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Cumhuriyet Spor
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Tahkim Kurulu'ndan Mahmut Uslu kararı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.5 milyon TL'lik ceza, Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı.

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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya verilen cezayı kaldırdı.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 20.08.2026 tarih ve E.2026-2027/9 – K.2026-2027/12 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Mahmut Nedim Uslu'nun, müsabaka sonrasında medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir."

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