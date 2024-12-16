Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek kararı!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:15

TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e PFDK tarafından verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezasını onadı.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Galatasaray A.Ş.'nin Başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 12.12.2024 tarih ve E.2024-2025/509 – K.2024-2025/632 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 210.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir."


Etiketler: #dursun özbek #TFF Tahkim Kurulu #ceza

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