Takanori Nagase, Paris 2024'te altın madalya kazandı!
Japon sporcu Takanori Nagase, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo branşının erkekler 81 kilo kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 81 kiloda Japon sporcu Takanori Nagase, altın madalya kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Gürcistanlı Tatı Grigalashvili'yi 11-0 yenen Nagase, altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride bronz madalyayı, Güney Koreli Joonhwan Lee ile Tacikistanlı Somon Makhmadbekov paylaştı.
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