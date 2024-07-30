Takanori Nagase, Paris 2024'te altın madalya kazandı!

Japon sporcu Takanori Nagase, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo branşının erkekler 81 kilo kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 20:10
Takanori Nagase, Paris 2024'te altın madalya kazandı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 81 kiloda Japon sporcu Takanori Nagase, altın madalya kazandı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Gürcistanlı Tatı Grigalashvili'yi 11-0 yenen Nagase, altın madalyayı boynuna taktı.

Bu kategoride bronz madalyayı, Güney Koreli Joonhwan Lee ile Tacikistanlı Somon Makhmadbekov paylaştı.


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