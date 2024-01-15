Takas edileceği öne sürülmüştü: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar iddialarına yanıt!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın takas edileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 17:03
Takas edileceği öne sürülmüştü: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar iddialarına yanıt!
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar için takas haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz."

FENERBAHÇE İDDİASI

Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile takas edileceği iddia edilmişti.


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