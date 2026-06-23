Takas için anlaşmaya varıldı: Giannis Antetokounmpo'nun yeni takımı belli oldu

NBA'de uzun süredir konuşulan Giannis Antetokounmpo transferi resmiyet kazanmaya bir adım daha yaklaştı.

Milwaukee Bucks ile Miami Heat arasında yıldız oyuncuyu da içeren flaş bir takas anlaşması sağlandı.

ESPN'nin haberine göre Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i Miami Heat'e gönderirken karşılığında Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis ve önemli draft haklarını alacak.

Anlaşma kapsamında Heat ayrıca 2026 NBA Draftı'ndaki 13. sıra seçimini, üç birinci tur draft hakkını, bir sıra takası hakkını ve bir ikinci tur draft hakkını Milwaukee'ye verecek.

DRAFT HAKLARI DAHİL EDİLDİ

Haberde Miami'nin ayrıca 2031 ve 2033 yıllarına ait korumasız birinci tur draft haklarını, 2030 yılı sıra takası hakkını ve 2033 ikinci tur draft hakkını da Bucks'a göndereceği belirtildi.

TAKAS 6 TEMMUZ'DA RESMİLEŞECEK

İki takım arasında gerçekleşen anlaşmanın şu an için yalnızca Milwaukee Bucks ve Miami Heat'i kapsadığı aktarılırken, takasın 6 Temmuz'da resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Öte yandan NBA kulislerinde, söz konusu tarihe kadar anlaşmanın genişletilerek farklı takımların da dahil olabileceği konuşuluyor.