Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk bayrağına hakaret etmişti: Giannis Antetokounmpo'dan özür mesajı!

Türk bayrağına hakaret etmişti: Giannis Antetokounmpo'dan özür mesajı!

17.09.2025 09:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türk bayrağına hakaret etmişti: Giannis Antetokounmpo'dan özür mesajı!

Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, Türk bayrağı ile ilgili sözlerin ardından özür diledi.

Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile ilgili söylediği sözler için özür diledi.

Antetokounmpo, "Canlı yayın sırasında, saygısızca yorumlar yapan birine yanıt olark uygunsuz bir yorumda bulundum. Amacım kimseyi kırmak değildi. Büyük bir üzüntü duyuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki Türklere karşı sadece sevgi ve saygı duyuyorum. Ailemiz bizi sevgi ve saygı ile yetiştirdi" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Giannis Antetokounmpo, daha önce canlı yayın sırasında Türk bayrağı ile ilgili, "Lanet olası Türk bayrağını çıkartın buradan" demişti.

ALPEREN İLE ORTAK MESAJ

Antetokounmpo, özür mesajının ardından milli yıldızımız Alperen Şengün ile ortak bir paylaşıma imza attı.

İkili, sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve, "Ülkelerimize olan sevgimiz için oynarız. Oyuna olan sevgimiz için oynarız. Saygıyla oynarız. Sporun bizi bölmek değil, birleştirmek için var olduğunu her zaman hatırlarız" dedi.

Antetokounmpo ve Alperen, bu paylaşımlarına Türk ve Yunan bayrakları da ekledi.

Image

İlgili Konular: #giannis antetokounmpo #Türk bayrağı #Alperen Şengün

İlgili Haberler

Alperen Şengün'den Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması: '12 Dev Adam Ruhu geri döndü'
Alperen Şengün'den Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması: '12 Dev Adam Ruhu geri döndü' Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı, Türkiye'ye inişlerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Alperen Şengün'den 'deniz havası' paylaşımı açıklaması!
Alperen Şengün'den 'deniz havası' paylaşımı açıklaması! 12 Dev Adam'ın yıldız isimlerinden Alperen Şengün, Yunanistan maçı sonrasında yaptığı göndermeli paylaşım için açıklama yaptı.
Türk bayrağına hakaret etti: Giannis Antetokounmpo'dan skandal sözler!
Türk bayrağına hakaret etti: Giannis Antetokounmpo'dan skandal sözler! EuroBasket 2025'te Alperen Şengün ile polemik yaşayan Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, Türk bayrağı hakkında skandal ifadeler kullandı.