Türk bayrağına hakaret etti: Giannis Antetokounmpo'dan skandal sözler!

16.09.2025 09:42:00
Cumhuriyet Spor
EuroBasket 2025'te Alperen Şengün ile polemik yaşayan Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, Türk bayrağı hakkında skandal ifadeler kullandı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Türkiye'ye yarı finalde 94-68 kaybeden Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo, milli yıldız Alperen Şengün'ün kendisi için dediklerine tepki göstermişti.

Şengün, Türkiye'nin Yunanistan'ı yendiği maçında ardından Antetokounmpo'nun pas konusunda o kadar iyi olmadığını ve stratejilerini buna göre kurduklarını belirtmişti. Bu açıklamanın kendisine sorulması üzerine Antetokounmpo, kendisinin pas konusunda yeteri kadar iyi olmadığını düşünenlerin YouTube'dan videolarını izlemesi gerektiğini ifade etmişti.

TÜRK BAYRAĞINA HAKARET ETTİ

İki basketbolcunun hayranları sosyal medyadan tartışmaları sürdürürken Giannis Antetokounmpo, canlı yayında skandal bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyada canlı yayın yapan Giannis Antetokounmpo'ya binlerce kişi Türk bayraklı mesajlar gönderdi. Bu mesajlar karşısında adeta sinir krizi geçiren Yunan basketbolcu, "Lanet olası Türk bayrağını çıkartın buradan" dedi.

