Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler sahne alacak?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler sahne alacak?

11.05.2026 13:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler sahne alacak?

"Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ne zaman yapılacak?" ve "Kupa töreni hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının cevabı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler sahne alacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda ulaştığı 26. şampiyonluğunu görkemli bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler sahne alacak?

GALATARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI VE KUPA TÖRENİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2025-2026 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray’da kupa töreni için beklenen haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sarı-kırmızılı ekibin kupa töreninin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılmasına resmi onayı verdi.

KUTLAMALAR RAMS PARK'TA!

Galatasaray, toplamda 26., üst üste ise 4. şampiyonluğunu Rams Park’ta taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Edinilen bilgilere göre kutlama programının detayları şu şekilde şekilleniyor:

Üstü Açık Otobüsle Şehir Turu: Futbolcuların, geleneksel hale geldiği üzere Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket ederek TEM otoyolu üzerinden stadyuma geçmesi planlanıyor.

Stada Varış: Takımın saat 18:00 sularında Rams Park’ta olması bekleniyor.

Tören Başlangıcı: Kupa töreni ve kutlamaların, kulübün kuruluş yılına atıfla saat 19:05’te başlaması hedefleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA KİMLER SAHNE ALACAK?

Galatasaray yönetiminin aldığı karara göre, stattaki kutlamalarda herhangi bir sanatçı sahne almayacak. Yapılan planlamaya göre, takımdaki futbolcular Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park'a gelecek. Stattaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösteriyle DJ performansları yer alacak. 

İlgili Konular: #galatasaray #kutlama #Rams Park

İlgili Haberler

Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu? Mauro Icardi hangi takıma gidiyor?
Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu? Mauro Icardi hangi takıma gidiyor? Süper Lig'de üst üste kazanılan şampiyonlukların baş mimarlarından biri olan Mauro Icardi'nin, Antalyaspor maçı sonrası yaşadığı duygusal anlar veda iddialarını güçlendirdi. Peki, Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu? Mauro Icardi hangi takıma gidiyor?
Galatasaray tepkiler üzerine Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı
Galatasaray tepkiler üzerine Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı Galatasaray Kulübü, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yle ilgili yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine kaldırdı.
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında: 'Kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi'
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında: 'Kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi' Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu, dünya basınında geniş yer buldu.