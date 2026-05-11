Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler sahne alacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda ulaştığı 26. şampiyonluğunu görkemli bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler sahne alacak?

GALATARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI VE KUPA TÖRENİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2025-2026 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray’da kupa töreni için beklenen haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sarı-kırmızılı ekibin kupa töreninin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılmasına resmi onayı verdi.

KUTLAMALAR RAMS PARK'TA!

Galatasaray, toplamda 26., üst üste ise 4. şampiyonluğunu Rams Park’ta taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Edinilen bilgilere göre kutlama programının detayları şu şekilde şekilleniyor:

Üstü Açık Otobüsle Şehir Turu: Futbolcuların, geleneksel hale geldiği üzere Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket ederek TEM otoyolu üzerinden stadyuma geçmesi planlanıyor.

Stada Varış: Takımın saat 18:00 sularında Rams Park’ta olması bekleniyor.

Tören Başlangıcı: Kupa töreni ve kutlamaların, kulübün kuruluş yılına atıfla saat 19:05’te başlaması hedefleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA KİMLER SAHNE ALACAK?

Galatasaray yönetiminin aldığı karara göre, stattaki kutlamalarda herhangi bir sanatçı sahne almayacak. Yapılan planlamaya göre, takımdaki futbolcular Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park'a gelecek. Stattaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösteriyle DJ performansları yer alacak.