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Takım arkadaşından Mauro Icardi itirafı: 'Sapanla güvercini vurup gözümün önünde yedi'

Takım arkadaşından Mauro Icardi itirafı: 'Sapanla güvercini vurup gözümün önünde yedi'

5.08.2025 16:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Takım arkadaşından Mauro Icardi itirafı: 'Sapanla güvercini vurup gözümün önünde yedi'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eski takım arkadaşı Sergi Gomez, Arjantinli oyuncu hakkında dikkat çeken bir anısını anlattı.

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, geçmiş yıllardan kalan sıra dışı bir hikâyeyle yeniden gündeme geldi.

Espanyol'un eski savunmacısı Sergi Gomez, Icardi ile birlikte forma giydikleri Barcelona'nın La Masia altyapı günlerinden unutulmaz bir anısını dile getirdi.

"SAPANLA GÜVERCİN VURDU"

Sergi Gomez, katıldığı bir YouTube programında Icardi ile aynı evi paylaştıkları döneme ait şaşırtıcı bir olayı şöyle anlattı:

"Bir gün Mauro, 'Sergi parka gidelim' dedi. Yanında kendi yaptığı bir sapan vardı; Y şeklinde bir tahta parçasına lastik bağlamıştı. Parka vardığımızda yukarıyı gösterdi. İlk başta çam kozalağı sandım ama meğer bir güvercinmiş. Taşı yerleştirdi, lastiği gerdi ve kuşu yaklaşık 20-30 metre yukarıdan vurdu."

Gomez, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"La Masia'ya geri döndük. Kuşun tüylerini yoldu, içine tel geçirdi, küçük bir ateş yaktı ve o güvercini pişirip gözümün önünde yedi. O an kendi kendime dedim ki: 'Bu şekilde başladıysak daha neler göreceğim kim bilir?' Ancak Mauro'yu çok severim. Onunla güzel anılarımız oldu, bu da onlardan sadece biri."

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