İspanya şokta: Taraftar hayatını kaybetti, maç ertelendi!

İspanya La Liga'nın 16. hafta karşılaşmasında Granada, evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. Maçı takip eden bir taraftarın hayatını kaybetmesi sonucu karşılaşma ertelendi.

İHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 19:33
İspanya şokta: Taraftar hayatını kaybetti, maç ertelendi!
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İspanya La Liga’da Granada ile Athletic Bilbao maçını tribünden takip eden bir taraftar rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası mücadelenin ertelenmesine karar verildi.

İspanya La Liga’nın 16. haftasında Granada ile Athletic Bilbao arasında Nuevo los Carmenes Stadyumu’nda oynanan maçının 17. dakikasında tribünden maçı takip eden bir taraftar rahatsızlık geçirdi. Sağlık görevlileri tribünde fenalaşan taraftara müdahalede bulunurken, maçın hakemi ise karşılaşmayı durdurdu. Her iki takımın futbolcuları da soyunma odasına gitti.

Taraftar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Müsabaka ise ileri bir tarihe ertelendi.


Granada Athletic Bilbao la liga

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