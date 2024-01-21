Hollanda Ligi'nde oyuncular zemini beğenmedi, maç ertelendi!
Almere City ile Fortuna Sittard'ı karşı karşıya getiren Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 18. hafta mücadelesi, oyuncuların zeminden şikayetçi olması nedeniyle ertelendi.
Hollanda Ligi'ndeki Almere City - Fortuna Sittard karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı.
Almere City ile Fortuna Sittard arasındaki mücadele, kötü zemin nedeniyle ertelendi.
OYUNCULAR ZEMİNİ BEĞENMEDİ
İki takım oyuncuları, kötü zeminde oynamak istemedikleri ve karşılaşmanın başlamasının ardından Yanmar Stadyumu'nda oynamanın büyük risk teşkil edeceği gerekçesiyle hakem Jeroen Manschot tarafından ertelendi.
Karşılaşmanın başlamasından 15 dakika sonra stadyumda yapılan anonsla maçın iptal edildiği duyuruldu.
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