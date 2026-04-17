Takımdan ayrılacak isimler belli oldu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

17.04.2026 15:10:00
Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın sonunda ise Real Madrid'de kriz patlak verdi. Takımdan ayrılması beklenen futbolcular listesinde kimlerin olduğu ortaya çıktı.

Arda Güler'in attığı 2 gole rağmen Almanya'da turu alamayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde havlu attı. Eflatun-beyazlılarda başkan Florentino Perez'in Bayern Münih maçı sonrası soyunma odasına indiği ve takıma tepki gösterdiği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan birçok haberde Perez'in Alvaro Arbeloa ile yolları ayırmak için sezon sonunu beklediği belirtilirken, eflatun-beyazlıların listesindeki adaylar da belli oldu. 

Real Madrid'in Arbeloa ile yolları ayırması durumunda listede Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, José Mourinho ve Arjantin Milli Takımı ile henüz sözleşme uzatmamış olan Lionel Scaloni'nin isimlerinin yer aldığı ifade edildi.

AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Öte yandan Real Madrid'in kadrosunda da dikkat çeken değişiklikler yaşanabilir. İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre takımdan ayrılması beklenen isimler ortaya çıktı. 

Dünya devinde sözleşmeleri bitecek olan Carvajal, Alaba ve Rüdiger'in yanı sıra Camavinga ile Rodrygo'nun da takımdan ayrılabileceği belirtildi. Arda Güler'in adı ise listede yer almadı. Milli futbolcu, sezonun tümü ve özellikle Bayern Münih maçındaki performansı dikkate alındığında Real Madrid'in kilit futbolcularından biri konumunda bulunuyor.

Maç sonu kırmızı kart görmüştü: İşte Arda Güler'i bekleyen ceza Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 4-3 kaybettiği maçta 2 gol atan Arda Güler, karşılaşmanın sonunda kırmızı kart görmüştü. İspanyol basını, Arda Güler'i bekleyen cezayı duyurdu.
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi performans: Arda Güler, Bayern Münih karşısında 5 rekor kırdı Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı gollerle 5 rekor kırdı.
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'inde! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Bayern Münih'e elenen Real Madrid'in milli oyuncusu Arda Güler, turnuvada haftanın en iyi 11'ine seçildi.