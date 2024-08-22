'Takımdan ayrılma kararı aldı': Galatasaray'dan Trippier hamlesi!
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen Kieran Trippier'ın takımdan ayrılmak istediği ve oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu iddia edildi.
Newcastle United'da Kieran Trippier takımdan ayrılma kararı aldı.
NTV Spor'un Times'tan aktardığı habere göre deneyimli sağ bekle ilgilenen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi.
AYRILIK KARARINDAKİ GEREKÇELER
Haberde, 33 yaşındaki sağ bekin ilk 11'dekini yerini kaybetmesiyle birlikte kaptanlığın alınmasının ayrılık kararında etkili olduğu ifade edildi.
Trippier'ın Newcastle United'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'ın yanı sıra Kieran Trippier'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Atalanta ve Everton'ın da yer aldığı aktarıldı.
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