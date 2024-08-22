'Takımdan ayrılma kararı aldı': Galatasaray'dan Trippier hamlesi!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:21

Güncelleme: 22.08.2024 - 17:21

Newcastle United'da Kieran Trippier takımdan ayrılma kararı aldı.

NTV Spor'un Times'tan aktardığı habere göre deneyimli sağ bekle ilgilenen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi.

AYRILIK KARARINDAKİ GEREKÇELER

Haberde, 33 yaşındaki sağ bekin ilk 11'dekini yerini kaybetmesiyle birlikte kaptanlığın alınmasının ayrılık kararında etkili olduğu ifade edildi.

Trippier'ın Newcastle United'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın yanı sıra Kieran Trippier'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Atalanta ve Everton'ın da yer aldığı aktarıldı.