Takımdan ayrılması halinde... Fenerbahçe, Saint-Maximin'in alternatifini buldu

Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:53

Güncelleme: 26.01.2025 - 11:55

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kiraladığı Allan Saint-Maximin beklentilerin altında kaldı.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Al-Ahli'ye geri göndermenin hesaplarını yaptığı Saint-Maximin'in alternatifi de belirlendi.

Sabah'ın haberine göre Saint-Maximin'le vedalaşılması halinde Fenerbahçe'nin ilk hedefi El Hadji Malick Diouf.

El Hadji Malick Diouf

YÜKSELİŞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki El Hadji Malick Diouf son dönemdeki yükselişiyle dikkat çekiyor.

Öyle ki Senegalli futbolcu son bir yılda piyasa değerini 12 katından fazla yükseltti.

Malick Diouf'un güncel piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 16 milyon Euro.

Bu sezon Slavia Prag ile ligde 18 maça çıkan El Hadji Malick Diouf 6 gol, 3 asistlik skor katısı verdi.

Yaklaşık 1 yıl önce Tromsö'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen 20 yaşındaki futbolcunun Çekya ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.