Takımdan ayrılması halinde... Fenerbahçe, Saint-Maximin'in alternatifini buldu
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılması halinde ilk hedefin El Hadji Malick Diouf olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kiraladığı Allan Saint-Maximin beklentilerin altında kaldı.
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Al-Ahli'ye geri göndermenin hesaplarını yaptığı Saint-Maximin'in alternatifi de belirlendi.
Sabah'ın haberine göre Saint-Maximin'le vedalaşılması halinde Fenerbahçe'nin ilk hedefi El Hadji Malick Diouf.
El Hadji Malick Diouf
YÜKSELİŞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki El Hadji Malick Diouf son dönemdeki yükselişiyle dikkat çekiyor.
Öyle ki Senegalli futbolcu son bir yılda piyasa değerini 12 katından fazla yükseltti.
Malick Diouf'un güncel piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 16 milyon Euro.
Bu sezon Slavia Prag ile ligde 18 maça çıkan El Hadji Malick Diouf 6 gol, 3 asistlik skor katısı verdi.
Yaklaşık 1 yıl önce Tromsö'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen 20 yaşındaki futbolcunun Çekya ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Spor Haberleri
- Hakim Ziyech transferinde ters köşe!
- Fenerbahçe, Maximin'in alternatifini buldu
- Houston, Cleveland'ı Alperen Şengün'le yıktı!
- Benfica son 4 maçta 3. yenilgisini yaşadı
- Lille, öne geçtiği maçta kaybetti
- İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaray iddiası
- İptal edilen golde karar doğru mu?
- 'Yunus Akgün düşüşte, Barış Alper yorgun'
- Mbappe'den Valladolid karşısında hat-trick!
- PSG, sahasında Reims ile yenişemedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiası
- Arınç'tan çok konuşulacak 'Kartalkaya yangını' yorumu
- Tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü fenomen kalp krizi geçirip öldü
- Yılmaz Tunç'tan açıklama!
- Özüm'ün ablası, otel içinde çektiği videoyu paylaştı
- Tunç'tan Özel'e telefon yanıtı
- Özdağ'dan Yapıcıoğlu'na yanıt
- Her konuda karısına danışan 4 erkek burcu
- Özgür Özel'den 'anket' çıkışı