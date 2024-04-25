Takımını 10 kişi bırakmıştı: Enis Destan özür diledi!

Trabzonspor'un Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettiği maçta kırmızı kart gören Enis Destan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:32
Takımını 10 kişi bırakmıştı: Enis Destan özür diledi!
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Enis Destan özür diledi.

Maçın ardından sosyal medyadan açıklama yapan 21 yaşındaki Enis, şu ifadeleri kullandı;

"VaVaCars Fatih Karagümrük ile oynadığımız karşılaşmada pozisyon anının etkisiyle hiç yapmamam gereken bir hata yaparak takımımı yalnız bıraktığım için büyük bir üzüntü içerisindeyim. Hayatım boyunca hatalarını kabul ederek düzeltmeye çalışan bir düşünceye sahip olduğumu belirtiyor, başta oyununun geri kalan kısmında yalnız bıraktığım takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve her anımızda sonuna kadar bizimle berabere olduklarını hissettiren Büyük Trabzonspor taraftarından, ayrıca rakip futbolcu arkadaşımdan tüm samimiyetimle özür diliyorum."

"O HAREKETİ YAPMAMASI LAZIM"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada Enis Destan'ın kırmızı kartının doğru olduğunu ifade etmiş ve şu sözleri sarf etmişti;

"Enis Destan'ın atılması doğru bir karar. o hareketi yapmaması lazım. Bizim işimizin bir bölümü oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Enis iyi bir profesyoneldir, zaten çalışarak bu hale geldi. Bu iletişimi kuracağız onunla. O da mahcubiyetini yaşıyor. Belki de atılması daha hayırlı oldu. Umarım bundan sonraki yaşantısında bu kırmızı kart ders olur."


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