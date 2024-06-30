Takımını 90 saniye geç çıkardığı için... Marcelo Bielsa'ya şoke eden ceza!

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, takımı 2 maç üst üste 90 saniye sahaya geç çıkardığı için 1 maç ceza aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:56
Takımını 90 saniye geç çıkardığı için... Marcelo Bielsa'ya şoke eden ceza!
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Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'ya dikkat çeken bir ceza geldi.

Başarılı teknik adama, takımı 2 maç üst üste 90 saniye sahaya geç çıkardığı için 1 maç ceza aldı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, ABD ile oynanacak Copa America maçında kulübede yer alamayacak. Onun yerine Pablo Quiroga takımın başında olacak.


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