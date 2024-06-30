Takımını 90 saniye geç çıkardığı için... Marcelo Bielsa'ya şoke eden ceza!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:56

Güncelleme: 30.06.2024 - 18:56

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'ya dikkat çeken bir ceza geldi.

Başarılı teknik adama, takımı 2 maç üst üste 90 saniye sahaya geç çıkardığı için 1 maç ceza aldı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, ABD ile oynanacak Copa America maçında kulübede yer alamayacak. Onun yerine Pablo Quiroga takımın başında olacak.