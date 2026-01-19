Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 11:09:00
Takımının sahadan çekilmesini engellemişti: Sadio Mane'nin sözleri ortaya çıktı!

Senegalli oyuncu Sadio Mane, Fas'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası finali hakkında görüşlerini aktardı.

Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'nın kararlarına tepki gösteren ve sahadan çekilen Senegal'i tekrar maça çıkaran Sadio Mane açıklamalarda bulundu.

90+3'te gollerinin iptal edilmesinin ardından 90+8'de Fas lehine verilen penaltı krize yol açtı. Teknik direktör Pape Thiaw, takımı sahadan çekti ve birkaç futbolcu haricinde herkes soyunma odasına gitti.

MANE: "ERKEKLER GİBİ OYNAYACAĞIZ"

Senegal'in kaptanı Sadio Mane, soyunma odasına gitti ve takım arkadaşlarını ikna ederek geri dönmelerini sağladı. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Senegalli oyunculara seslenen Mane, "Erkekler gibi oynayacağız" dedi.

Senegal'in sahaya dönmesinin ardından Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını kaleci Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. 94. dakikada Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

"HAKEM DE HATA YAPAR!"

Finalin ardından, "Neden takım arkadaşlarınız gibi soyunma odasına gitmek istemediniz?" sorusunu yanıtlayan Sadio Mane, "Çünkü hakem de tıpkı bizler gibi hata yapabilir; onu yargılamak bize düşmez. Ve her şeyden önemlisi, bunu dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yaptım. Maçı izlemek istiyorlardı" ifadelerini kullandı.

Sadio Mane'nin final karşılaşmasındaki yapıcı ve olgun tutumu, dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı.

Öte yandan Sadio Mane, Afrika Uluslar Kupası'nın en değerli oyuncusu seçildi.

