Tam 230 katı... Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e çılgın teklif!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 12:19

Güncelleme: 20.01.2024 - 12:19

6 numara bölgesinde başarı basamaklarını hızla çıkan İsmail Yüksek transferin de gözdesi haline geldi.

Milli futbolcuyu 65 bin Euro'ya transfer eden Fenerbahçe'nin, bu rakamın tam 230 katı teklif aldığı öne sürüldü.

MARSİLYA'DAN ÇILGIN TEKLİF

Fransız basınında çıkan habere göre İsmail Yüksek'e Lyon'un ardından Marsilya da talip oldu.

FootSur7'nin haberinde Marsilya'nın 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

Haberde bu teklifin transferi tamamlamak için yeterli olup olmayacağının henüz bilinmediği aktarıldı.

65 BİN EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i 2020-21 sezonu başında sadece 65 bin Euro'ya Gölcükspor'dan transfer etmişti.

Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralanan İsmail Yüksek, Jorge Jesus'un kendisine verdiği yeni rol ile bambaşka bir kimliğe bürünmüştü.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan İsmail Yüksek 1 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.