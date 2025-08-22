Tammy Abraham'a flaş eleştiri: 'Maçın kaybedeni oldu'

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, karşılaşma İsviçre basınında da geniş yer buldu.

İşte İsviçre basınında yer alan Lausanne - Beşiktaş maçı yorumları:

SRF: "Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmak çoğu Lausanne taraftarının Türk ekibine karşı maçtan önce destekleyeceği bir sonuçtu. Ancak maçtan sonra bu sonuçtan artık memnun kalmayacaklar. Lausanne daha iyi bir takımdı, birçok gol kaçırdı ve iç sahadaki maçtan galip çıkmalıydı."

Tages-Anzeiger: "Lausanne, Beşiktaş'ı kızdırdı. Konferans Ligi play-off ilk maçında Beşiktaş'ı konuk eden Lausanne, evinde 1-1 berabere kaldı."

24 Heures: "Lausanne, İstanbul'a turistik seyahat için gitmeyecek. Solskjær ve Türklerin önümüzdeki Perşembe günü kendi evlerindeki maçta kaybedecekleri çok şey var. Avrupa Ligi'nden elenen İstanbul ekibi, Konferans Ligi'yle avunmak istiyor. Lausanne için, 2010'daki destansı zaferden 15 yıl sonra, elemelere katılmak gerçek bir başarı olarak kalacak."

Sport: "Büyük çaba, yetersiz ödül: Lozan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın kaybedeni ise Tammy Abraham oldu. 27 yaşındaki İngiliz oyuncu sahada mıydı? Bu maçtan sonra kendinize bunu sormanız gerekiyor. Chelsea'nin eski yıldızı, Lausanne savunması karşısında tamamen kayboldu, varlığını çoğunlukla kollarını kaldırıp şikayet ederek hissettirdi."

Blick: "Konferans Ligi play-off'larının ikinci ayağında Lausanne ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele öncesinde her şey belirsizliğini koruyor. Lausanne, maçın favorisi olan Türk takımına karşı evinde hak ettiği beraberliği elde etti."

Öte yandan Blick gazetesi "maçın en kötüsü" olarak Tammy Abraham'ı seçti. Gazetede, İngiliz golcü için "Abraham gibi biri İsviçre'de oynadığında, ondan daha fazlasını beklersiniz. Ancak eski Chelsea ve AS Roma forveti, 70. dakikada skoru 2-0'a getirme şansını bir türlü yakalayamadı" yorumu yapıldı.