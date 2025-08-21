Beşiktaş turu İstanbul'a bıraktı: Lausanne 1-1 Beşiktaş

UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Beşiktaş, Lausanne-Sport deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş, Stade de la Tuiliere'de oynanan maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ın golünü 45. dakikada Milot Rashica attı. Ev sahibi Lausanne-Sport'un eşitlik golünü ise 83. dakikada Bryan Okoh kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son karşılaşmaya göre iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki ikas Eyüpspor müsabakasına göre İsviçre deplasmanında ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un yerine Ersin Destanoğlu ile David Jurasek'e şans verdi.

Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne karşısında kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendirdi. Takımını sahaya üçlü savunmayla süren 52 yaşındaki teknik adam, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'ya formayı teslim etti. Orta alanı Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü ve David Jurasek'e emanet eden Solskjaer, hücumda ise Rafa Silva, Joao Mario ile Tammy Abraham'ı sahaya sürdü.

İLK 11'LER

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Sene, Diakite.

Beşiktaş: Ersin, Jurasek, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Karşılaşmadan önemli anlar | Lausanne 1-1 Beşiktaş

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 7 dakika ilave edildi.

88' SARI KART | Beşiktaş'ta Tammy Abraham sarı kart gördü.

83' GOL | Okoh, Lausanne'a beraberliği getiren golü kaydetti.

77' Ndidi'nin ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR'ı dinleyen Norveçli hakem devam kararı verdi.

75' Sağ kanatta topla buluşan Rashica, topu ceza sahasına çevirmek istedi ancak Lausanne defansı topu uzaklaştırdı.

74' Karim Sow defanstan Sene'ye uzun bir pas denedi. Paulista hücumu engelledi.

73' Rashica sağ kanattan bir orta denemesinde bulundu. Lausanne defansı topun önüne geçerek ortayı engelledi.

72' Diakite sağ kanattan sert bir orta denemesinde bulundu. Ersin topu kontrol etti.

70' Abraham topu orta sahada kaptı ve sonrasında Rafa Silva'ya pas attı. Sol kanattan ceza sahasına giren Rafa yeniden Abraham'a döndü ancak Jamie Roche topu engelledi.

68' Beşiktaş'ta Jurasek oyundan çıkarken Serkan Emrecan dahil oldu.

67' SARI KART | Beşiktaş'ta Rashica sarı kart görüyor.

63' Brandon Soppy oyundan çıktı, Nathan Butler-Oyedeji sahada.

59' Sol kanatta Rashica'nın ortası ile birlikte ceza sahasında buluşan Rafa Silva topu yan ağlara gönderdi.

58' Maç Norveçli hakemin hava atışı ile başladı. Top Beşiktaş'ta.

56' Lausanne taraftarının meşale yakması sonrasında Norveçli hakem oyunu durdurdu.

55' Mario, sağ kanattan defansın arkasına koşan Abraham'a iyi bir pas yaptı ama Abraham topu çeviremedi.

54' Olivier Custodio sol kanattan etkili geldi ama şutunu Emirhan engelledi.

51' SARI KART | Lausanne Teknik Direktörü Zeilder itiraz yüzünden sarı kart gördü.

50' Orkun sağ kanattan bir orta denemesinde bulundu ancak top Abraham'ı aştı.

48' Diakite Beşiktaş ceza sahası önünde topu kaptı ancak Emirhan uzaklaştırdı.

46' Soppy sağ kanatta topla buluştu ve hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi. Soppy'nin şutunu Ersin çıkardı

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

45' GOL | Rashica'nın golü ile temsilcimiz deplasmanda öne geçiyor.

30' SARI KART | Uduokhai, Soppy'den topu kapmak isterken faul yaptı ve hakem sarı kartını çıkardı.

25' Ndidi Jurasek'e uzun bir pas çıkardı. Jurasek'in orta denemesi engellendi top hala Beşiktaş'ta.

24' Sene'nin yaptığı faul sonrası Ndidi yerde kaldı. Serbest vuruşu Beşiktaş kullanacak.

23' Rashica pas hatası yaptı ve topu Sopy kaptı. Sonrasında Ndidi topu kapan isim oldu. Beşiktaş hücuma çıkmak için hazırlık pasları yapıyor.

22' Bryan Okoh'un defanstan sol kanatta yolladığı Sene'yi Emirhan müdahalesi ile durdurdu.

21' Beşiktaş defansından seken topa Soppy uzaklardan bir şut denemesinde bulundu ancak yavaş gelen topu Ersin kontrol etti.

20' Olivier Custodio'nun kullandığı serbest vuruşu Emirhan uzaklaştırdı. Top Lausanne'da.

19' Brandon Soppy Orkun'dan topu kaptı. Kontra atağa çıkan oyuncuya Orkun Kökçü faul yaptı.

18' Beyatt Lekoueiry ceza sahası dışında sağ kanattan gelen topa hakim oldu ve şut denemesinde bulundu. Top Ersin'in üstüne geldi ve kurtardı.

14' Sol kanattan ilerleyen Abraham'a Bryan Okoh müdahalede bulundu.

13' Defansın arkasına atılan topta Sene Ersin ile karşı karşıya kaldı ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

12' Beşiktaş defansının arkasına atılan topa Diakite sahip olmak istedi ancak Paulista engelledi.

8' Ceza sahası önünde topu kapan Sene Beşiktaş defansını geçti ve şut denemesinde bulundu. Ersin topu çıkardı.

7' Gaoussou Diakite sol kanattan koşan Sene'ye iyi bir pas çıkardı ancak sonrasın Lausanne topu kaybetti.

6' Olivier Custodio ceza sahası dışından şut denedi ancak Orkun topun önüne geçerek engelledi.

5' Ceza sahası yayında topla buluşan Diakite şut denemesinde bulundu. Topa Ersin sahip oldu.

4' Mario'dan sağ kanattaki Rashica'ya iyi bir pas geldi ancak rakip defans topa sahip oldu.

3' Ceza sahası içinde boşta kalan topta Tammy Abraham şut denedi ancak top defansa çarptı. Beşiktaş korner kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.