Tammy Abraham'dan taraftara mesaj: 'Derbide sizi gururlandırmak için...'

27.10.2025 10:08:00
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Nijerya asıllı İngiliz oyuncu Tammy Abraham, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı kaçıran Tammy Abraham, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 

Yaptığı paylaşımda taraftara seslenen Abraham, "Bu taraftarlar bundan daha fazlasını hak ediyor. Derbide sizi gururlandırmak için her şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı. 

PENALTI KAÇIRMIŞTI

Kasımpaşa maçının 31. dakikasında Tammy Abraham ceza sahasında yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

Abraham, 32. dakikada penaltıda topun başına geçti ve kalenin merkezine vurdu. Kasımpaşa kalecisi Gianniotis gole izin vermedi. 

