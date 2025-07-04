Tammy Abraham'ın ardından... Roma'dan Süper Lig'e bir transfer daha!

Teknik direktörlük görevine Gian Piero Gasperini'yi getiren Roma'dan ayrılıklar sürüyor.

Tammy Abraham'ın transferi için Beşiktaş'la anlaşan Roma'da bir diğer forvet Eldor Shomurodov'un da ayrılığı gündemde.

Shomurodov'un takımdan ayrılması beklenirken deneyimli forvet yeni sezonda Süper Lig'de forma giyebilir.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Başakşehir, transfer görüşmelerinde son aşamaya geldi.

Başakşehir'in kiralama için 3 milyon Euro ve belirli şartların oluşması halinde bonservisi için 3 milyon Euro daha ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Ek olarak anlaşmada 1 milyon Euro'luk bonus maddesinin bulunacağı aktarıldı.

Transferin tamamlanabilmesi için Roma'nın onayının beklendiği kaydedildi. Eldor Shomurodov'un Başakşehir'le anlaşması halinde golcü oyuncu, yaz transfer döneminde Roma'dan Süper Lig'e transfer olan ikinci futbolcu olacak.



