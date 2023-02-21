Taner Savut kimdir, nereli, kaç yaşında? Taner Savut neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:36

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 17:36

Hatayspor'un enkaz altında kalan Sportif Direktörü Taner Savut'un hayatı merak konusu oldu. Taner Savut'un yaşamı ve kariyeri sporseverler tarafından sık sık araştırılıyor. İşte Taner Savut hakkında merak edilenler...

TANER SAVUT ÖLDÜ MÜ?

Hatayspor, depremde enkaz altında kalan sportif direktör Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Rönesans Rezidans enkazında kalan Savut'un cenazesinin teşhisi için ağabeyinden DNA örneği alınmıştı. Hatayspor, sportif direktör Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadelerine yer verildi.

TANER SAVUT KİMDİR?

Türk sportif direktör ve eski futbolcu Taner Savut 10 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğan Taner Savut, kariyerine 1994 yılında memleketi olan İzmirspor'da başladı ve 1997'de Fenerbahçe'ye katıldı.

Taner Savut, tek Avrupa maçını o yıl 29 Eylül'de oynadı ve kendi sahasında UEFA Kupası ilk turunda CSA Steaua Bucure?ti'ye 2-1 yenildi.

Taner Savut, 1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.

Savut, Temmuz 2022'de Hatayspor'a Sportif Direktör olarak katılmadan önce Manisa'da sportif direktörlük yapıyordu.

2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremlerinde Antakya Rönesans Rezidans isimli sitede yaşıyordu. 6 Şubat 2023 tarihinden 20 Şubat 2023 tarihine kadar haber alınamadı. 20 Şubat 2023 tarihinde Adana'da bir ailenin kendi akrabası sanıp götürdüğü ve olmadığını anlayınca Savut'un ailesine haber vermesi ile yapılan dna testinde kardeşinin dna'sıyla %90 eşleşmesiyle cansız bedenine ulaşıldı. Hatayspor, 21 Şubat 2023 tarihinde yaptığı açıklamayla Savut'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

TANER SAVUT FUTBOL OYNADIĞI TAKIMLAR

1993 - 1997 İzmirspor

1997 - 1999 Fenerbahçe

1999 - 1999 Siirt Jetpa

1999 - 2000 Göztepe

2000 - 2022 Siirtspor

2002 - 2004 Sakaryaspor

2004 - 2008 Alanyaspor

2008 - 2011 Tokatspor