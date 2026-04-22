Taraftar tepki göstermişti: Okan Buruk'tan Günay Güvenç'e destek!

Taraftar tepki göstermişti: Okan Buruk'tan Günay Güvenç'e destek!

22.04.2026 23:23:00
Cumhuriyet Spor
Taraftar tepki göstermişti: Okan Buruk'tan Günay Güvenç'e destek!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilip elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık. Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz."

"SÜRPRİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU"

"Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz."

"İlk yarıda rakibin oyununa biz de uyduk, üretemedik. Daha çok üretmemiz, gol atmamız gerekiyor bu tür maçları kazanmanız için ama bugün bunu yapamadık."

GÜNAY GÜVENÇ'E DESTEK

"İlk kez olmuyor. Bu tür maçlarda yaşanabiliyor. Bazen oyundan çıkana ıslık olabiliyor. Kimse istemiyor bunu. Taraftarımızın büyük bir bölümü destek oldu zaten Günay'a. Çoğunluğun destek vermesi daha önemli, değerli. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Takım içerisinde önemli kişiliklerden biri. Her zaman pozitif, liderliğini her zaman gösteriyor. Geçen sene kupada hep o oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım. Hatalı biri varsa, teknik direktördür. Oyuncular üzerinden değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı ve destek verdi."

"Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız.

Barış Alper Yılmaz'dan derbi açıklaması: 'Fenerbahçe'yi yenip dördüncü şampiyonluğu istiyoruz'
Barış Alper Yılmaz'dan derbi açıklaması: 'Fenerbahçe'yi yenip dördüncü şampiyonluğu istiyoruz' Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından görüşlerini aktardı.
Gençlerbirliği'nde yarı final sevinci: 'Çok büyük moral oldu'
Gençlerbirliği'nde yarı final sevinci: 'Çok büyük moral oldu' Gençlerbirliği'nde Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu ve Fıratcan Üzüm, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.
PSG üç puanı 3 golle aldı!
PSG üç puanı 3 golle aldı! Paris Saint-German, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında kendi evinde ağırladığı Nantes'ı 3-0 mağlup etti.