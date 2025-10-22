Taraftar tepkisi sonrası... Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a destek!

Galatasaray, evinde Norveç Ligi takımlarından Bodo/Glimt’i ağırladı. Mücadele 3-1 Galatasaray lehine sonuçlandı.

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik.

İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün."

"RAKİBİMİZİ TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"

"Çok daha farklı bir skor olabilirdi ama rakibimizi oyununu da tebrik etmek gerekiyor. Pozitif bir futbol oynadılar."

"HER GOL ÇOK DEĞERLİ"

"Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik. İyi futbol oynayan ve bizi zorlayan bir takımdı. Dünkü skorları biliyorsunuz, bugün de olabilirdi ama maalesef atamadık. Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde, averaj da çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlara diyelim."

"HERKESE DESTEK VERELİM"

"Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Şunu da hatırlatmam lazım: Oyuna giren çıkan bütün oyuncularımın gerçekten çok desteğe ihtiyaçları oluyor. Onları iyi günde kötü günde destekleyelim."