Taraftardan De Rossi tepkisi: 'Sen Roma'nın şeytanısın'

Yayınlanma: 21.09.2024 - 15:39

Güncelleme: 21.09.2024 - 15:39

Roma taraftarları, kulüp CEO'su Lina Souloukou'yu hedef alan sert bir eleştiriyle sahneye çıktı.

Teknik direktör Daniele De Rossi'nin bu hafta aniden görevden alınmasının ardından taraftarlar öfkesini Trigoria tesisleri dışında açtıkları pankartla dile getirdi: "Sen Roma'nın şeytanısın."

Başkent temsilcisi, Serie A'daki ilk dört maçından galibiyet çıkaramayınca, kulüpteki gerilim su yüzüne çıktı. De Rossi'nin beklenmedik şekilde görevden alınmasının, eski teknik direktör ile yönetim arasındaki gergin ilişkilerin bir sonucu olduğu iddia ediliyor. Taraftarlar ise bu durumun arkasındaki ismin CEO Lina Souloukou olduğuna inanıyor.

Roma'nın en ateşli taraftar grubu olan "Ultras", cuma gecesi Trigoria'da bir pankart açarak Souloukou'yu doğrudan suçladı. Pankartta, "De Rossi, Roma'nın denizi. Lina, Roma'nın şeytanı" ifadeleri yer aldı.

De Rossi'nin görevine son verilmesinin ardından, yerine Ivan Juric'in getirildiği duyuruldu. Roma, Serie A'daki bir sonraki maçında Stadio Olimpico'da Udinese ile karşı karşıya gelecek.