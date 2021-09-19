Taraftardan DeAndre Yedlin, Ryan Babel ve Ömer Bayram'a tepki
Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından DeAndre Yedlin, Ryan Babel ve Ömer Bayram'a tepki gösterdi.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı maç sırasında ve sonrasında taraftarlar, bazı futbolculara tepki gösterdi.
Karşılaşma sırasında DeAndre Yedlin ve Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarların protestolarına maruz kaldı. Tribünler, iki futbolcuyu da ıslıkladı.
Mücadele sonrasında oyuna giremeyen yedek futbolcular ve karşılaşmada az süre alan isimler, rejenerasyon için yeniden sahaya çıktı. Babel'e bu sırada tepkiler devam etti. Hollanda futbolcu, tribünlere alkışla yanıt verdi. Bu hareket sonrası bazı taraftarların Babel'e tepkisi daha da arttı.
Öte yandan Galatasaray taraftarının sıkça tepki gösterdiği isimlerden Ömer Bayram, yine protestoya maruz kaldı. "Üstündeki o formayı çıkar" tepkileriyle karşılaşan Ömer Bayram, hemen içeri girdi. Ömer Bayram'ın soyunma odasında moralinin bozuk olduğu ve bu tepkilere çok üzüldüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Abartılacak bir sorun yok, ne abartıyorsun'
- Rıdvan Dilmen'den TRT açıklaması!
- Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım
- İzmir'de gece yarısı çatışma
- AKP'den dikkat çeken 'Altındağ' adımı
- Ekran sesi kansere yenik düştü
- Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı
- Bu da AKP'nin seçim anketi
- 'Süleyman Soylu itirafını sildirdi'
- Gençlerle buluşan Erdoğan, Ahmet Kaya dinledi