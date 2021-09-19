Taraftardan DeAndre Yedlin, Ryan Babel ve Ömer Bayram'a tepki

19 Eylül 2021 Pazar, 19:46

Galatasaray'ın Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı maç sırasında ve sonrasında taraftarlar, bazı futbolculara tepki gösterdi.

Karşılaşma sırasında DeAndre Yedlin ve Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarların protestolarına maruz kaldı. Tribünler, iki futbolcuyu da ıslıkladı.

Mücadele sonrasında oyuna giremeyen yedek futbolcular ve karşılaşmada az süre alan isimler, rejenerasyon için yeniden sahaya çıktı. Babel'e bu sırada tepkiler devam etti. Hollanda futbolcu, tribünlere alkışla yanıt verdi. Bu hareket sonrası bazı taraftarların Babel'e tepkisi daha da arttı.

Öte yandan Galatasaray taraftarının sıkça tepki gösterdiği isimlerden Ömer Bayram, yine protestoya maruz kaldı. "Üstündeki o formayı çıkar" tepkileriyle karşılaşan Ömer Bayram, hemen içeri girdi. Ömer Bayram'ın soyunma odasında moralinin bozuk olduğu ve bu tepkilere çok üzüldüğü öğrenildi.