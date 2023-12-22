Taraftardan mağlubiyet tepkisi: 400 kilo çürük balığı tesise bıraktılar!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient deplasmanda Brest'e 4-0 mağlup oldu. Alınan mağlubiyetin ardından Lorient taraftarları protesto için takım tesislerine 400 kilo çürük balık bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:08
Taraftardan mağlubiyet tepkisi: 400 kilo çürük balığı tesise bıraktılar!
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Fransa Ligue 1'de Lorient ile Brest karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Brest 4-0 kazandı.

Alınan mağlubiyetin ardından Lorient taraftarlarından ilginç bir tepki geldi. 

"SİZİN GİBİ 400 KİLO ÇÜRÜK BALIK" 

Taraftarlar, 400 kilo çürük balığı takım tesislerine bırakarak alınan mağlubiyeti protesto etti. 

Açılan pankartta 'Sizin gibi 400 kilo çürük balık' ifadeleri yer aldı. 


Lorient Brest Fransa Ligue 1

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