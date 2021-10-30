Taraftardan Manchester United'a 'saçlarım döküldü' davası

30 Ekim 2021 Cumartesi, 14:36

İngiltere Premier Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda tarihi bir skorla 5-0 yendi.

Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Manchester United, evinde Liverpool'a karşı ligdeki en ağır mağlubiyetini yaşadı.

Bir Manchester United taraftarı, eşine az rastlanacak bir sebep yüzünden hukuki yollara başvuracak.

Andrew Tryan isimli Manchester United taraftarı, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu Manchester United'a dava açacak.

Kaybettiği saçlar nedeniyle kulübü dava etmeye hazırlanan Tryan, sosyal medyada viral oldu. Taraftarın 10 yıl önceki ve bugünkü fotoğrafının yan yana görülebildiği tweet binlerce beğeni aldı.

Manchester United’ın bünyesinde yarattığı stres ve öfke nedeniyle saçlarının döküldüğünü iddia eden Tryan, kulübün yaşadığı kaybın bedelini ödemesini istiyor.

Genç futbolseverin hikayesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmiş olsa da, henüz Manchester United kulübüne davayla ilgili resmi bir belge ulaşmadığı belirtildi.