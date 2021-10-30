Mehmet Demirkol, şampiyonluk adayını açıkladı

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2021 Cumartesi, 11:04
<p>Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, Trabzonspor yenilgisiz olarak liderliğini sürdürüyor. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a yenilen bordo-mavili ekip, yaklaşık 7.5 aydır mağlubiyet yüzü görmedi.&nbsp;</p>

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, Trabzonspor yenilgisiz olarak liderliğini sürdürüyor. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a yenilen bordo-mavili ekip, yaklaşık 7.5 aydır mağlubiyet yüzü görmedi. 

<p>Zirve yarışının diğer adayları Beşiktaş 20 puanla 3., Fenerbahçe 19 puanla 5., Galatasaray 17 puanla 8. sırada yer alıyor.</p>

Zirve yarışının diğer adayları Beşiktaş 20 puanla 3., Fenerbahçe 19 puanla 5., Galatasaray 17 puanla 8. sırada yer alıyor.

<p>"Şampiyonluk yarışında hangi takımı daha şanslı görüyorsunuz?" haberine görüş veren gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, adayının sezon başlamadan önce de şimdi de Trabzonspor olduğunu söyledi.</p>

"Şampiyonluk yarışında hangi takımı daha şanslı görüyorsunuz?" haberine görüş veren gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, adayının sezon başlamadan önce de şimdi de Trabzonspor olduğunu söyledi.

<p>Geçen hafta oynanan ve bordo mavili takımın deplasmanda 1-0 kazandığı Göztepe maçını hatırlatan Demirkol, "Nwakeme ve Bakasetas’ın olmadığı bir deplasmanı iyi oynamasa da kazandılar. Bu başlı başına bir meydan okuma. Avcı’nın iyi bir temel planı var ancak 2. 3. planı da bulmalı" dedi.</p>

Geçen hafta oynanan ve bordo mavili takımın deplasmanda 1-0 kazandığı Göztepe maçını hatırlatan Demirkol, "Nwakeme ve Bakasetas’ın olmadığı bir deplasmanı iyi oynamasa da kazandılar. Bu başlı başına bir meydan okuma. Avcı’nın iyi bir temel planı var ancak 2. 3. planı da bulmalı" dedi.

<p>Avcı için, "Bu konuda daha istekli olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte istatistiklerin ona söylediğinin dışına çıkmazdı. Bu kez durum farklı. Çünkü sahada Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Hugo gibi yardımcıları var. Zihin açıyorlar" diyen Demirkol, "Beşiktaş’ın Avrupa serüveninin bitişine kadar puan farkını 7 ve üzerinde tutarlarsa avantaj sağlarlar. Sezon başında adayım onlardı. Şimdi de fikrim değişmedi." ifadelerini kullandı.</p>

Avcı için, "Bu konuda daha istekli olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte istatistiklerin ona söylediğinin dışına çıkmazdı. Bu kez durum farklı. Çünkü sahada Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Hugo gibi yardımcıları var. Zihin açıyorlar" diyen Demirkol, "Beşiktaş’ın Avrupa serüveninin bitişine kadar puan farkını 7 ve üzerinde tutarlarsa avantaj sağlarlar. Sezon başında adayım onlardı. Şimdi de fikrim değişmedi." ifadelerini kullandı.


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