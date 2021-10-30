Mehmet Demirkol, şampiyonluk adayını açıkladı
Avcı için, "Bu konuda daha istekli olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte istatistiklerin ona söylediğinin dışına çıkmazdı. Bu kez durum farklı. Çünkü sahada Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Hugo gibi yardımcıları var. Zihin açıyorlar" diyen Demirkol, "Beşiktaş’ın Avrupa serüveninin bitişine kadar puan farkını 7 ve üzerinde tutarlarsa avantaj sağlarlar. Sezon başında adayım onlardı. Şimdi de fikrim değişmedi." ifadelerini kullandı.
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