Taraftardan tepki... Ülker Stadyumu'nda 'Ali Koç istifa' sesleri
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Konuk ekibin attığı 3. golün ardından tribünlerden, "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
Konuk ekibin beraberlik golü 90+4. dakikada geldi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Kayserispor'un golünün ardından Fenerbahçe taraftarları, başkan Ali Koç'a tepki gösterildi.
Taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.
Etiketler: #fenerbahçe #taraftar #Ali Koç
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