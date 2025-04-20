Taraftardan tepki... Ülker Stadyumu'nda 'Ali Koç istifa' sesleri

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Konuk ekibin attığı 3. golün ardından tribünlerden, "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı.

Taraftardan tepki... Ülker Stadyumu'nda 'Ali Koç istifa' sesleri
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 21:15

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

Konuk ekibin beraberlik golü 90+4. dakikada geldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Kayserispor'un golünün ardından Fenerbahçe taraftarları, başkan Ali Koç'a tepki gösterildi.

Taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. 


Etiketler: #fenerbahçe #taraftar #Ali Koç

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