Taraftarlar istememişti... Vecino performansıyla göz dolduruyor!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde son anda kadrosuna katmaktan vazgeçtiği Matias Vecino, Lazio'daki performansıyla beğenileri topluyor. Vecino takımıyla çıktığı son 4 maçta 3 gol attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:18
Taraftarlar istememişti... Vecino performansıyla göz dolduruyor!
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Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, transfer döneminin son gününde Matias Vecino ile imza aşamasına gelse de sarı-kırmızılı taraftarların yoğun tepkisi sebebiyle Uruguaylı orta sahadan vazgeçmişti.

4 MAÇTA 3 GOL

Serie A'da Torino ile oynanan maçta 1 gol atan Matias Vecino, Milan maçını boş geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Celtic maçında da 1 kez fileleri sarsmıştı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, Serie A'da 8 Ekim Pazar günü oynanan Atalanta maçında da 83. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Lazio'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçta fileleri havalandıran Matias Vecino böylece Lazio ile çıktığı son 4 resmi maçta 3 gol atma başarısı göstermiş oldu.


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