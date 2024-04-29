Taraftarlar protesto etmişti: Fatih Terim'den tepkilere yanıt!

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 8. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Aris'e 1-0 mağlup olan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından görüşlerini aktardı. Terim, karşılaşmanın ardından taraftarın kendisine gösterdiği tepkiye ilişkin, "Öyle bir anda çıktık ki zaten reaksiyon olması gerekiyordu. Herkesin reaksiyonunu ben aldım. Hayatımda hiç olmamıştı bana" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 13:23
Taraftarlar protesto etmişti: Fatih Terim'den tepkilere yanıt!
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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Aris'e kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son maçlardaki oyunları ve kötü skorlar sorulan Terim, "Açıkçası bizim tarafta oyun anlayışı olarak bir şey değişmedi. Bir takım düşünün kendi sahasındaki 3 maçta 3 tane birinci dakika gol yiyor her maçta. Buradaki AEK, PAOK, şimdiki Aris maçı. Birinci dakika 3 tane gol yiyoruz. Bunların altından kalkmak çok kolay olmuyor tabii ki. Özellikle play-off'ta. Buna rağmen, bugün özellikle, golden sonra tekrardan vitesi arttırıp, reaksiyon göstermeliydik. İlk yarı bunu gösteremedik. Oyunda, oyuncuda değişiklik yaptık. Altından kalkamadık maalesef. Şimdi burada, özellikle bizi çok ilgilendiren haberi aldıktan sonra (PAOK-AEK maçı) açıkçası ikinci yarı bunun altından kalkacağımızı düşündüm. Ama kalkamadık maalesef. Şampiyon olmak istiyorsanız, bunun altından kalkacaksınız. Kritik olan zamanlarda bu cevabı sahada vermeliyiz. Başka türlü bir şeyin sahibi olamazsınız. Maalesef olmadı" dedi.

"HİÇ KARŞILAŞMAMIŞTIM"

Oyuncularla ilgili gelen soruyu yanıtlayan 70 yaşındaki teknik direktör, "Hiçbir maçtan sonra, hiçbir mağlubiyetten sonra, hayatım boyunca oyuncularımla ilgili bir şey söylemedim. Bir bitirelim sezonu, zaten oradan sonra gerekli açıklamaları, düşüncelerimin neler olduğunu anlatacağım. İlk geldiğim gün birlikte oynayacağımızı söylemiştim. Şans vermediğim oyuncu da yok. Şuna çok inanıyorum iyi günde de, kötü günde de, aynı duyguları paylaşan bir topluluk çok önemlidir. Kulüp, hocalar, oyuncular, taraftarlar... Bunların hepsi bir gaye, hedef için birbirleri için yaşamalılar. En önemli özelliklerimden birisi, adaletli olmayı çok ciddiye alıyorum. Elimden geldiğince öyle çalışıyorum. Ama mesela kim kadroda yoksa, zaten neden yok diye sorulur hep. Muhakkak bir nedeni vardır. Ben ayrıca geldiğim zaman ne söylediysem, şimdi de aynı yerdeyim. Ama tabii ki sezon sonundan sonra daha geniş bir toplantı yaparız. Rahat rahat her şeyi sorarsınız. Ben de bütün açıklığıyla anlatırım. Ama herhangi bir maçtan sonra benim oyuncuları suçladığım, hata var dediğim görülmemiştir. Eğer bir hata varsa, benimdir. Hayatımda hiç karşılaşmadığım bir tepkiyle karşılaştım bugün. Hayatta her şeyi görmek var demek ki" sözlerini sarf etti.

Fatih Terim açıklamalarına, "Hayatım boyunca benim takımlarım şu prensipte olmuştur; kaybetse de tebrik edilen, formasının hakkını son saniyeye kadar mücadeleyle devam ettirdi denilen takımlardır benim takımlarımın tarifi. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Önümüzdeki dönem neler yapacağımızı da göreceksiniz. Böyle takımlar büyük takımlardır. Böyle takımlar büyük zaferler kazanır. Böyle takım yapmak için uğraşıyorum ben" diye devam etti.

"GÖRMEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

Fatih Terim, "Bazı alışkanlıkları kolay değiştiremezsiniz. Değişmenin tek şekli vardır, onu da yakında göreceğiz" diye konuştu.

Taraftarların tepkisi için konuşan Fatih Terim, "Tabii ki haklı, öyle bir anda çıktım ki yayıncı kuruluşa... Öyle bir anda çıktık ki zaten reaksiyon olması gerekiyordu. Herkesin reaksiyonunu ben aldım. Hayatımda hiç olmamıştı bana. Demek ki yaşınız kaç olursa olsun bazı şeyleri yaşıyorsunuz. Görmediğim bir şeydi açıkçası ama hayat insana her yaşta bir şey öğretiyor" ifadelerini kullandı.


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