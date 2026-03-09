Taraftarlar tepki göstermişti... Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 14:37:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de Mert Müldür, Samsunspor maçındaki performansıyla sarı-lacivertli tribünlerin tepkisini çekmişti. Milli futbolcu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, nişanlısına küfürler edildiğini ve bu durumu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtmişti. Fenerbahçe, Mert Müldür için sosyal medyadan paylaşım yaparken, yönetim de yaşananlar sonrası harekete geçti.

Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Müldür, performansıyla Kadıköy'de stadı dolduran taraftarların hedefi olmuştu. Milli futbolcu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada nişanlısının da tribünde küfürlere maruz kaldığını belirterek isyan etmişti.

HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi, Mert Müldür'ün tribündeki nişanlısına küfür edilmesi olayıyla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtlarının incelendiği, küfür eden taraftarların tespit edilmesi halinde kombinelerinin iptal edileceği ve bir daha bilet alamayacakları belirtildi. Kısaca sarı-lacivertli yönetim tespit edilen taraftarların bir daha stada girmesini imkansızlaştıracak.

Öte yandan Mert Müldür'ün nişanlısının ilk yarının son bölümünde edilen küfürlere dayanamadığını belirttiği ve karşılaşmanın kalanını yönetim locasında izlediği aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN MERT MÜLDÜR PAYLAŞIMI 

Yaşananların ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada milli futbolcuya destek verirken Fenerbahçe'den de Mert Müldür paylaşımı yapmasını istemişlerdi.

Fenerbahçe ise sosyal medyadan Mert Müldür için beklenen paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Sonuna kadar hep birlikte. Mert Müldür!" ifadeleri yer aldı.

