Fenerbahçe taraftarından Mert Müldür'e tepki ve destek!

8.03.2026 20:54:00
Güncellenme:
Samsunspor'un Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçtiği golün ardından tribünlerden Mert Müldür'e tepki ve destek sesleri yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kupada son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Genç çalıştırıcı, Ederson Moraes, Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Samsunspor'un Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçtiği golün ardından tribünlerden tepki ve destek sesleri yükseldi. 

Samsunspor'un ikinci golünün ardından Mert Müldür'e tepki gösterdi. Ardından bir grup taraftar da oyuncuya destek verdi. 

