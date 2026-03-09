Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe taraftarı tepki göstermişti: Mert Müldür'den Samsunspor maçı sonrası açıklama!

9.03.2026 00:20:00
Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, tribünlerden tepki gördüğü Samsunspor maçının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, Samsunspor maçının ardından açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümü, Samsunspor'un attığı ikinci golün ardından Mert Müldür'e tepki gösterdi.

Mert Müldür, açıklamasında bu konuya değindi.

Milli futbolcunun açıklaması şu şekilde:

"Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.

Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.

Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğim."

