Taraftarları heyecanlandırdı: Anderson Talisca'dan flaş Fenerbahçe hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile adı anılan Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için gün sayıyor. Sarı-lacivertli ekibin oyuncuyu ikna ettiği ve takımı Al-Nassr ile pazarlıklarda son aşamaya geldiği iddia edildi.
Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.
SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETTİ
Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı.
Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #transfer
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