Wembley'de tarihi maç: Daniel Dubois 5. rauntta unvanını korudu!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 15:16

Güncelleme: 22.09.2024 - 15:24

IBF Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında İngiliz boksörler Daniel Dubois ile Anthony Joshua karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda 96 bin seyircinin önünde oynanan maçta Dubois, rakibini 5. rauntta nakavtla yenerek IBF kemerini korudu.

5. RAUNTTA NAKAVT OLDU

27 yaşındaki boksör, ilk rauntta rakibini sert bir sağ kroşeyle yere serdi. Hakemin ayakta 8'e kadar saymasının ardından maça devam eden Joshua, ikinci ve üçüncü rauntta da sert darbeler alamaya devam etti.

Dördüncü raundun bitimine iki dakika kala tekrar düştükten sonra ayakta durmakta zorlanan 34 yaşındaki boksör, beşinci raundu ise çıkaramadı.

Çenesine gelen sağ kroşeyle yere serilen eski IBF, WBA ve IBO şampiyonu Anthony Joshua bu kez ayağa kalkamadı ve maçı Daniel Dubois nakavtla kazandı.

'BEN BİR GLADYATÖRÜM'

Dubois, 24 maçlık kariyerinin en büyük galibiyetini aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Söyleyecek birkaç sözüm var: Eğlenmiyor musunuz?" diyerek seyircilere seslendi.

İngiliz boksör, "Ben bir gladyatörüm, sonuna kadar savaşan bir savaşçıyım. Bu oyunun en üst seviyesine ve tüm potansiyelime istiyorum. Ben bir roller coaster (Lunapark treni) yolculuğundaydım. Bu benim zamanım, bu benim kurtuluş hikayem ve tam potansiyelime ulaşana kadar durmayacağım" ifadelerini kullandı.